Gefran annonce un accord pour la vente d'une unité commerciale

(Alliance News) - Gefran Spa a annoncé vendredi l'avancement de la vente de son activité Drives and Motion au groupe brésilien WEG, suite aux communiqués de presse publiés les 3 et 4 octobre concernant la vente des parts de la société italienne Gefran Drives and Motion Srl et de la société allemande Siei Areg GmbH à WEG SA.

Vendredi, la filiale chinoise du groupe, Gefran Siei Drives Technology, a signé un accord avec WEG Automation Equipment, une filiale chinoise du groupe WEG, pour la vente de l'unité commerciale concernée pour un montant de 2,98 millions d'euros sur un total de 23 millions d'euros dans l'accord pour la vente de l'activité Drives.

La date d'entrée en vigueur de l'accord est le 3 janvier 2023.

Gefran est en hausse de 3,1% à 8,98 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.