Gefran renouvelle le conseil d'administration et autorise un nouveau plan de rachat

(Alliance News) - Gefran Spa a annoncé vendredi que l'assemblée des actionnaires a fixé à neuf le nombre de membres du conseil d'administration pour la période triennale 2023-2025, conformément à la période triennale précédente, et a nommé les membres qui resteront en fonction jusqu'à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2025.

Ainsi, Maria Chiara Franceschetti, Andrea Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Marcello Perini, Alessandra Maraffini, Enrico Zampedri, Cristina Mollis et Giorgio Metta et Luigi Franceschetti ont été nommés.

À l'issue de la réunion, le nouveau conseil d'administration s'est réuni et a nommé Maria Chiara Franceschetti présidente, Andrea Franceschetti et Giovanna Franceschetti vice-présidents et Marcello Perini directeur général.

Marcello Perini a également été nommé directeur général.

En outre, l'assemblée générale a autorisé l'achat et la cession d'un maximum de 1,4 million d'actions d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune. L'autorisation est accordée pour une période de 18 mois.

Vendredi, le cours de clôture de Gefran est resté inchangé à 9,85 euros par action.

