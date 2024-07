(Alliance News) - Gefran Spa a annoncé jeudi que, en accord avec Fingefran, la holding qui contrôle le groupe, elle a signé un accord avec l'actuel administrateur délégué, Marcello Perini, dans lequel il accepte de rester à la tête de Gefran jusqu'à l'approbation du budget 2028.

De son côté, Perini a accepté de poursuivre sa contribution à la direction de l'entreprise au moins jusqu'à la date convenue.

"La décision de confirmer Marcello Perini en tant qu'administrateur délégué du groupe récompense le travail effectué par le manager au cours des dernières années : sous sa direction, en effet, Gefran s'est engagée sur la voie d'une croissance continue qui a permis à la société d'atteindre un chiffre d'affaires record de 134,4 millions d'euros en 2022, chiffre qui a été confirmé l'année suivante, la société atteignant 132,8 millions d'euros", a expliqué l'entreprise.

"De plus, au cours des dernières années, la société a surmonté avec succès des situations particulièrement complexes, telles que les défis liés à la crise pandémique et les discontinuités dans la chaîne d'approvisionnement, et a également conclu de manière satisfaisante la vente de l'activité des entraînements au groupe WEG SA.

L'accord conclu consolidera donc le leadership et les progrès réalisés jusqu'à présent, dans le but de poursuivre la croissance dans les années à venir et de saisir les nouvelles opportunités que le marché offrira dans un contexte en constante évolution. La confirmation du manager à la tête du groupe garantira la continuité des nombreuses initiatives de développement que l'entreprise mène sur les fronts de l'innovation et de l'internationalisation.

"Avec l'accord que nous avons signé, conjointement avec la holding mère, nous confirmons à la fois la confiance que nous accordons à notre Ad pour le développement futur du groupe, et la justesse de l'intuition que nous avons eue en lui confiant la direction de l'entreprise en 2020", ont déclaré Giovanna et Maria Chiara Franceschetti, respectivement présidentes de Fingefran et de Gefran.

"Les résultats que nous avons obtenus avec Perini ces dernières années sont très satisfaisants et nous sommes convaincus que la garantie de la stabilité et de la continuité à la tête de notre organisation assure la cohérence de la stratégie et de l'exécution. C'est une condition fondamentale pour réaliser les ambitieux projets de croissance que nous avons prévus et pour lesquels la contribution de Marcello sera, comme par le passé, très importante".

L'action Gefran se négocie à 8,80 euros.

