GEL, bénéfice plus que divisé par deux en 2022 ; chiffre d'affaires en légère baisse

(Alliance News) - GEL Spa a annoncé vendredi qu'elle avait approuvé les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 700 000 euros, en baisse par rapport aux 2,0 millions d'euros enregistrés en 2021. Le conseil d'administration proposera également à l'assemblée générale des actionnaires d'affecter la totalité de ce montant à une réserve extraordinaire.

Les revenus se sont élevés à 17,2 millions d'euros, soit une baisse de 8,0 % par rapport aux 18,6 millions d'euros de l'année précédente. La société explique que le scénario international se caractérise par une forte inflation, tirée par la tendance des prix des matières premières énergétiques, et par l'orientation restrictive de la politique monétaire dans les principaux pays, ainsi que par un niveau élevé d'incertitude quant à l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. "Les stratégies mises en œuvre par la société pour contenir les coûts lui ont permis de maintenir des ventes stables dans le secteur principal, à savoir le secteur résidentiel", peut-on lire dans la note.

Les ventes en Italie se sont élevées à 14,8 millions d'euros, contre 14,6 millions d'euros au 31 décembre 2021, et les ventes à l'étranger ont diminué de 2,3 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les pays ayant enregistré la plus forte baisse sont notamment l'Europe de l'Est, en particulier la Russie.

En revanche, l'EBITDA a diminué à 2,2 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros en 2021. Une baisse que l'entreprise explique par la légère diminution du chiffre d'affaires et l'augmentation du coût des matières premières.

L'EBIT s'élève à 1,2 million d'euros contre 2,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La position financière nette s'élève à 5,2 millions d'euros contre 3,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse de 1,5 million d'euros par rapport au 31 décembre 2021. Il convient de noter qu'au cours de l'année 2022, la société a réalisé des investissements d'environ 2,0 millions d'euros liés à la politique d'approvisionnement des stocks qui s'est avérée nécessaire pour contenir les effets de l'inflation.

En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise souligne qu'"aux problèmes déjà manifestés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 - causés par la guerre russo-ukrainienne, l'inflation et la crise énergétique, ndlr - s'ajoute la récente décision du gouvernement de mettre un frein brutal au régime d'incitation à la rénovation des bâtiments".

"Ce facteur entraînera sans aucun doute des situations d'incertitude qui se répercuteront sur le marché, provoquant une discontinuité dans la réception des commandes. Malgré cela, l'entreprise dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir ses engagements pour le prochain exercice et, du point de vue des fonds propres, sa solidité est adéquate pour mener à bien ses activités commerciales. À ce jour, il n'y a pas de retard significatif dans les activités de recouvrement et de paiement".

L'action de GEL a clôturé dans le rouge de 1,3 % vendredi, à 1,50 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.