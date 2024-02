GEL SPA est une entreprise italienne qui fabrique des appareils et des produits pour le traitement de l'eau. L'entreprise conçoit et fabrique des équipements réalisés avec des matériaux adaptés au contact avec l'eau potable. Sa gamme de produits est divisée en trois segments : Utilisateurs finaux, professionnels et industriels. Le segment Utilisateurs finaux comprend les filtres, les adoucisseurs d'eau, les unités de dosage, l'osmose inverse et le conditionnement. Le segment Professionnel comprend le traitement, le conditionnement et l'entretien de l'eau, qui comprend les produits chimiques détartrants, les équipements pour le rinçage et le remplissage des systèmes et les produits techniques. Le segment industriel comprend les lixiviats, les eaux médicales, les installations mobiles, les solutions pour l'alimentation et les boissons, l'eau potable et le dessalement. De plus, la Société offre des services tels que laboratoire d'analyse à usage interne, centre de formation permanente, ingénierie et gestion des systèmes de traitement, entre autres.

Secteur Services des eaux