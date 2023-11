(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

Chapel Down Group PLC - fabricant de vins mousseux basé à Tenterden, dans le Kent - annonce des vendanges d'une "qualité et d'un rendement exceptionnels". "Sur ses 750 acres de vignes entièrement productives, la société a livré un volume record de 3 811 tonnes de raisins. Ce tonnage est supérieur de 86 % à celui de 2022 et de 75 % au précédent record de Chapel Down enregistré en 2018", indique Chapel Down. Il ajoute : "La récolte de cette année devrait permettre la production d'environ 3,4 millions de bouteilles de vins pétillants et tranquilles de haute qualité, soutenant l'ambition de Chapel Down de doubler la taille de l'entreprise au cours des cinq années à venir jusqu'en 2026." En outre, Chapel Down a proposé de passer au marché junior AIM de Londres. Elle est actuellement cotée sur Aquis. L'AIM "est un marché plus approprié pour la société et lui permettra d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs et d'améliorer la liquidité au fil du temps". L'annulation de la cotation de l'AQSE Growth Market et le passage à l'AIM sont prévus pour le 7 décembre ou aux alentours de cette date.

MaxCyte Inc - fournisseur de technologies de plate-forme axées sur l'ingénierie cellulaire - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a diminué de 25 %, passant de 10,6 millions de dollars l'année précédente à 8 millions de dollars. "Le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situe dans la partie supérieure de la fourchette préliminaire que nous avions annoncée en octobre. Nous continuons à évaluer et à relever les défis du secteur que nous avons vus tout au long de 2023, avec des performances en ligne avec les prévisions révisées que nous avons fournies le mois dernier. Les clients, en particulier les clients en phase de démarrage, continuent de redéfinir leurs priorités en matière de dépenses et d'opérer avec plus de prudence", a déclaré le directeur général Doug Doerfler. La perte d'exploitation du trimestre s'est creusée en glissement annuel, passant de 7,7 millions d'USD à 14 millions d'USD.

Galliford Try Holdings PLC - Entreprise de construction basée à Uxbridge, Angleterre - Acquiert AVRS Systems Ltd, un entrepreneur en conception et construction de systèmes mécaniques, électriques, d'instrumentation, de contrôle et d'automatisation, pour un montant pouvant atteindre 7 millions de livres sterling. AVRS dessert les secteurs de l'eau et de l'énergie. Galliford déboursera un montant initial de 4,5 millions de GBP.

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC - fonds d'investissement londonien axé sur un portefeuille diversifié de sociétés mondiales de capital-investissement et de capital-risque - réalise un investissement de 8 millions USD dans Bizongo, une société indienne de numérisation des vendeurs. "L'investissement de la société dans Bizongo est conforme à la sous-stratégie du portefeuille qui consiste à soutenir des entreprises innovantes en croissance tout en utilisant le mandat d'investissement mondial élargi de la société. Schroders Capital est un investisseur dans Bizongo depuis 2019, période au cours de laquelle nous avons vu la société croître de manière exponentielle, atteindre une certaine échelle et s'étendre à d'autres secteurs. La société joue un rôle transformationnel en permettant aux vendeurs en Inde de numériser leur chaîne d'approvisionnement, qui s'est accélérée depuis la pandémie de Covid. Nous sommes ravis que la société participe désormais à la croissance future de Bizongo ", déclarent Tim Creed, gestionnaire principal du portefeuille, et Harry Raikes, co-gestionnaire du portefeuille.

CyanConnode Holdings PLC - Fournisseur de réseaux maillés de radiofréquences à bande étroite basé à Cambridge, Angleterre - Lève 2,7 millions de livres sterling grâce à un placement sursouscrit et à une souscription. "Le produit net de la levée de fonds sera utilisé pour renforcer le bilan de la société, pour financer les composants critiques à long délai de livraison et pour financer les ressources nécessaires à la gestion de l'expansion de la société", a déclaré CyanConnode mercredi.

Gelion PLC - société anglo-australienne de stockage de batteries basée à Londres - annonce l'acquisition du développeur de technologies de batteries lithium-soufre OXLiD pour un montant d'environ 4,2 millions de livres sterling. "OXLiD est un développeur de technologies de batteries lithium-soufre basé au Royaume-Uni, qui se consacre au développement et à la commercialisation de batteries LiS pour le transport électrifié et le stockage d'énergie durable sur les marchés de l'aviation électrique et des véhicules électriques", explique Gelion. Gelion lève 4 millions de livres sterling grâce à un placement de 7,9 millions d'actions et à une souscription de 9 millions d'actions, à 24 pence chacune. Une offre de vente au détail est également prévue pour lever 450 000 GBP supplémentaires. Gelion ajoute : "Le produit net de la levée de fonds sera utilisé, parallèlement aux liquidités existantes de la société, pour financer en partie l'acquisition, les dépenses générales d'investissement et d'exploitation, l'expansion de l'équipe technologique LiS, l'étude de faisabilité d'une nouvelle cathode de zinc et un fonds de roulement supplémentaire.

Capricorn Energy PLC - Société d'énergie en amont axée sur l'Égypte - Reporte la "mise à jour opérationnelle détaillée" prévue pour le 30 novembre. Capricorn ajoute : "Ceci est dû à un certain nombre de facteurs, notamment l'achèvement des travaux techniques et commerciaux nécessaires pour fournir une mise à jour complète et détaillée du portefeuille. La société annoncera une nouvelle date au début de l'année 2024. Capricorn continue de mener des discussions constructives avec l'Egyptian General Petroleum Company et notre partenaire de coentreprise sur les activités en 2024."

DSW Capital PLC - Propriétaire de la marque de conseil financier Dow Schofield Watts, basée à Warrington, en Angleterre - Déclare que les licenciés ont vu une normalisation des activités de fusion et d'acquisition après le ralentissement, ce qui suggère à DSW que "nous avons peut-être dépassé le point bas du cycle". Pour le premier semestre au 30 septembre, les revenus du réseau ont chuté d'environ 26% à 7,3 millions de livres sterling, contre 9,8 millions de livres sterling l'année précédente. DSW ajoute : "Nos résultats, qui sont généralement pondérés vers le deuxième semestre de l'exercice financier en raison de la reconnaissance des revenus de la participation aux bénéfices, bénéficieront de la contribution de Bridgewood, qui a rejoint le réseau en juillet 2023, et des niveaux accrus attendus de l'activité de fusion et d'acquisition." DSW prévoit maintenant un bénéfice avant impôt ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 1,1 million et 1,4 million de livres sterling. La partie supérieure de la fourchette est "réalisable, mais dépend de certaines opérations de fusion et d'acquisition dont la conclusion est actuellement prévue avant la fin de l'année".

Zegona Communications PLC - Société basée à Londres spécialisée dans les communications et le divertissement - Dans le cadre de l'acquisition de Vodafone Spain pour 5,0 milliards d'euros, elle prévoit une levée de fonds de 300 millions d'euros à 150 pence par action. Zegona ajoute : "Le produit net du placement, de la souscription conditionnelle et de l'offre PrimaryBid sera utilisé pour financer partiellement l'acquisition, payer les frais et dépenses encourus dans le cadre de l'acquisition et de l'offre et pour les besoins généraux de l'entreprise. Le prix par action représente une forte prime par rapport au prix de clôture de 31,20 pence le 22 septembre, avant que les actions ne soient suspendues. L'action a été suspendue car l'accord avec la branche espagnole de Vodafone Group PLC représenterait une prise de contrôle inversée. "Les membres du public ne sont pas autorisés à prendre part au placement", précise Zegona. L'opérateur de télécommunications Vodafone, basé à Newbury (Berkshire), a déclaré que la transaction avec Vodafone Spain conférait à son unité une valeur d'entreprise de 5,0 milliards d'euros. Zegona paiera "au moins" 4,1 milliards d'euros en espèces et 900 millions d'euros supplémentaires sous forme d'actions préférentielles rachetables.

