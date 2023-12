Gelion plc est un innovateur dans le domaine du stockage des énergies renouvelables. L'activité principale de la société est le développement de cellules de batteries au bromure de zinc pour répondre aux besoins des clients. Elle se concentre sur les solutions commerciales pour la transition vers une économie durable grâce au stockage de l'énergie renouvelable. Sa batterie Endure peut être complètement déchargée jusqu'à zéro volt, fonctionne à des températures élevées et est intrinsèquement ignifuge. Les batteries fournissent un stockage évolutif pour les parcs solaires et éoliens, la stabilité du réseau et les clients commerciaux et industriels à grande échelle. Ses cellules de batterie au bromure de zinc ont des applications dans les secteurs hors réseau, commercial et industriel, les tours d'éclairage industrielles, les services de réseau, et l'énergie solaire et éolienne. Elle conçoit des batteries à très haute densité énergétique pour alimenter les voitures, les camions, les drones et les avions. La société a mis au point des additifs spéciaux à base de silicium pour les plateformes d'énergie mobile. Les applications des additifs à base de silicium comprennent les bus et les trains électriques, ainsi que les véhicules de tourisme et les véhicules lourds.

Secteur Equipements et composants électriques