Gelion plc est un innovateur dans le domaine du stockage des énergies renouvelables. Elle mène des activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de batteries et de la conception et de la fabrication industrielles associées. Elle est engagée dans le développement de deux types de batteries, le lithium-soufre (Li-S) et les technologies de cellules hybrides au zinc. Elle se concentre sur les solutions commerciales pour la transition vers une économie durable grâce au stockage de l'énergie renouvelable. Ses solutions de stockage à base de lithium-soufre et de zinc sont conçues pour remplacer les technologies de batteries lithium-ion et plomb-acide. Sa cellule hybride au zinc est conçue pour se décharger complètement jusqu'à zéro volt, fonctionner à haute température et être sûre. Les batteries fournissent des solutions de stockage d'énergie (ESS) pour des applications telles que l'alimentation sans interruption (UPS) domestique, les centres de données, la production d'énergie éolienne et les ESS à l'échelle des services publics. L'entreprise se concentre également sur la conception de cathodes et de batteries à très haute densité énergétique pour alimenter les drones, les véhicules aériens sans pilote, l'e-aviation, les voitures électriques et les camions (EV).

Secteur Equipements et composants électriques