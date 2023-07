GEM Co., Ltd. est spécialisé dans les prestations de recyclage des métaux non ferreux et des matériaux secondaires. Le groupe assure la récupération, le traitement et le recyclage des batteries usagées, des déchets d'équipements électriques et électroniques (équipements informatiques, téléviseurs, téléphones portables, etc.) et des déchets solides spéciaux (automobiles, ferrailles, etc.). Les produits du groupe comprennent essentiellement du nickel, du cobalt du tungstène, et des matériaux composites thermoplastiques.

Secteur Services et équipements environnementaux