Gem Diamonds Limited est un producteur mondial de diamants de grande valeur basé au Royaume-Uni. La société possède environ 70 % de la mine de Letseng au Lesotho. La mine de Letseng est réputée pour sa production de gros diamants blancs exceptionnels, ce qui en fait la mine de diamants kimberlitiques dont le dollar par carat est le plus élevé au monde. En outre, Letseng a produit des diamants roses et bleus de haute qualité. Ses segments comprennent le Lesotho, la Belgique, les îles Vierges britanniques, la RSA, le Royaume-Uni et Chypre, et le Botswana. Le segment Lesotho est engagé dans des activités d'extraction de diamants. Le segment Belgique est engagé dans la vente, le marketing et la fabrication de diamants. Le segment BVI, RSA, UK et Chypre est engagé dans les services techniques et administratifs. Le secteur du Botswana est engagé dans des activités d'extraction de diamants (en entretien et maintenance). Il possède la mine Ghaghoo au Botswana. Ses filiales comprennent Gem Diamond Technical Services (Proprietary) Limited, Letseng Diamonds (Proprietary) Limited, Gem Diamonds Botswana (Proprietary) Limited et Gem Diamonds Investments Limited.

Secteur Métaux et minéraux précieux