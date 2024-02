Gem Diamonds Limited est un producteur de diamants basé au Royaume-Uni. La société possède la mine de diamants Letseng au Lesotho et la mine Ghaghoo au Botswana. La mine Letseng est située dans les montagnes Maluti au Lesotho et récupère des diamants de type II. Letseng a également produit des diamants roses et bleus. La mine Ghaghoo est située près de la frontière sud-est de la réserve naturelle du Kalahari central. La mine consiste en une cheminée de kimberlite de 10,4 hectares (ha). Les diamants produits à Ghaghoo sont d'une valeur et d'une taille commerciales inférieures à celles des diamants de Letseng. Les filiales de la société comprennent Gem Diamond Technical Services (Proprietary) Limited, Letseng Diamonds (Proprietary) Limited, Gem Diamonds Botswana (Proprietary) Limited et Gem Diamonds Investments Limited. Gem Diamond Technical Services (Proprietary) Limited offre des services de conseil technique, financier et de gestion.

Secteur Métaux et minéraux précieux