Deux obligations onshore du promoteur immobilier chinois Gemdale ont été suspendues après que les prix ont chuté de plus de 20 % à la suite de la démission soudaine du président de la société.

Les obligations onshore de Gemdale arrivant à échéance en 2024 et 2026 ont chuté de plus de 25 % et 20 % respectivement.

La société cotée à Shanghai a annoncé lundi soir que son président, Ling Ke, avait démissionné pour des raisons de santé.

Gemdale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le média chinois Yicai a cité mardi un communiqué de la société indiquant que la démission de Ling était un transfert normal des responsabilités de gestion et qu'elle n'aurait pas d'impact important sur les activités de la société.