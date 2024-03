GEN Restaurant Group, Inc. exploite un concept de restauration asiatique décontractée qui propose un menu de plats traditionnels coréens et coréens-américains, notamment des viandes, volailles, fruits de mer et légumes mélangés (banchan) de qualité. Le menu de la société comprend du chadol, du bulgogi de bœuf, du steak hawaïen, de la côte courte marinée avec os (Galbi), du Samgyubsal à l'ail fumé, du Samgyubsal au vin rouge, du bulgogi de porc épicé, du poulet frit coréen, du bulgogi de poulet épicé, du poulet à l'ail, du poulet cajun et bien d'autres encore. La société exploite environ 34 restaurants qui lui appartiennent et qui sont situés en Californie, en Arizona, à Hawaï, au Nevada, au Texas, à New York et en Floride. Les restaurants de la société ont un décor moderne, de la musique pop coréenne entraînante en fond sonore et des grils encastrés au centre de chaque table. L'entreprise propose à ses clients de cuisiner eux-mêmes la plupart des plats, ce qui réduit le nombre de chefs et de serveurs et permet d'offrir à la clientèle une expérience similaire dans tous les restaurants.

Secteur Restaurants et bars