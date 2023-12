Genasys Inc. fournit des solutions logicielles de communication critique et des systèmes matériels conçus pour alerter, informer et protéger les communautés et les organisations. Sa plateforme unifiée Genasys Protect recueille des informations sur les situations d'urgence actives et en cours de développement à partir d'une série de capteurs et d'entrées et permet aux gouvernements, aux entreprises et aux organisations d'envoyer des notifications et des informations en temps réel et géociblées aux personnes en danger avant, pendant et après les menaces liées à la sécurité publique et aux entreprises. Les solutions de communication de protection de Genasys ont un large éventail d'applications, notamment l'alerte d'urgence et la notification de masse personnalisable pour la sécurité publique, la gestion des événements critiques pour les entreprises, la désescalade pour la défense et les forces de l'ordre, ainsi que la détection automatique des menaces en temps réel telles que les tireurs actifs et les phénomènes météorologiques violents. La société a deux segments : Le matériel et les logiciels. Ses principaux marchés sont l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.

Secteur Communications et réseautage