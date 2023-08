Genasys Inc. est un fournisseur de solutions matérielles et logicielles de communications critiques conçues pour alerter, informer et protéger les gens. La société opère à travers deux secteurs d'activité : Matériel et Logiciels et ses principaux marchés sont l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. La plateforme logicielle/matérielle unifiée de la société reçoit des informations de divers capteurs et entrées de l'Internet des objets (IoT) pour collecter des informations en temps réel sur les situations d'urgence en développement et actives. Sa plateforme unifiée de communications critiques comprend des logiciels, tels que GEM Public Safety, GEM Enterprise, Zonehaven et NEWS, et du matériel, qui comprend IMNS et LRAD. La plate-forme de communications critiques Genasys utilise ces informations pour créer et diffuser des alertes, des avertissements, des notifications et des instructions aux individus et aux populations à risque par le biais de canaux multiples avant, pendant et après les menaces pour la sécurité publique et les entreprises, les événements critiques et autres situations de crise.

Secteur Communications et réseautage