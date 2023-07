Genco Shipping & Trading Limited est une société propriétaire de navires de vrac sec. La société fournit une solution logistique complète à ses clients en utilisant sa plateforme d'exploitation commerciale interne. La société transporte du minerai de fer, du charbon, des céréales, des produits sidérurgiques et d'autres cargaisons de vrac sec le long de routes maritimes mondiales grâce à la propriété et à l'exploitation de navires transporteurs de vrac sec. Sa flotte moderne de navires de transport de marchandises sèches, dont elle est propriétaire à 100 %, se compose de navires Capesize et de navires Ultramax et Supramax permettant à la société de transporter une gamme de cargaisons. Sa flotte se compose de plus de 44 transporteurs de vrac sec, dont 17 transporteurs de vrac sec Capesize, 15 transporteurs de vrac sec Ultramax et 12 transporteurs de vrac sec Supramax avec une capacité de transport totale d'environ 4 636 000 tonnes de poids mort (tpl). Les navires de la société comprennent Baltic Bear, Baltic Hornet, Baltic Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Picardy et Genco Vigilant.

Secteur Frêt maritime et logistique