Upland Resources Ltd - société pétrolière et gazière basée à Londres, qui possède des actifs en Malaisie, en Tunisie et dans la mer du Nord britannique - signe une lettre d'intention pour la fourniture de services d'équipes de forage spécialisées avec un partenaire établi et éprouvé, Vanguard Drilling Ltd. explique Vanguard Drilling, qui apporte une vaste expérience dans le domaine du forage terrestre de nouvelle génération. Bolhassan Di, président-directeur général, déclare : "Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise ; nous réalisons des progrès tangibles et jetons des bases solides pour la campagne de forage que nous prévoyons. Nous attendons avec impatience un engagement accru du marché à mesure que nous développons nos opérations sur le bloc SK334 au Sarawak".

Ondine Biomedical Inc - Société de sciences de la vie basée à Vancouver - lève 2,5 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription. En outre, à la lumière de la demande pour le placement et la souscription, augmente la taille globale de la collecte de fonds de 2,5 millions de livres sterling, car les engagements déjà reçus signifient qu'il n'y a pas assez d'actions à allouer à l'option de courtage ou aux employés souscripteurs.

Genedrive PLC - société de diagnostic moléculaire basée à Manchester - annonce que le kit d'identification Genedrive MT-RNR1 est désormais utilisé en routine dans l'unité pour bébés Trevor Mann du Royal Sussex County Hospital, qui fait partie de l'University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust. Ce site est le deuxième NHS Trust du pays à utiliser le test Genedrive pour la perte auditive induite par les antibiotiques.

AMTE Power PLC - développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion basé à Londres - annonce que les deux résolutions ont été adoptées lors de son assemblée générale d'aujourd'hui pour approuver l'accord de placement et la facilité de prêt convertible. Le produit de la vente fournira un fonds de roulement jusqu'à la fin décembre 2023, date à laquelle il est prévu que l'accord de souscription aura été conclu. Dans l'attente de la réception du produit, le groupe explique qu'il dispose d'un fonds de roulement suffisant jusqu'à la mi-décembre 2023.

Catenae Innovation PLC - Fournisseur de médias numériques et de technologie basé à Londres utilisant la technologie blockchain pour soutenir les clients dans leurs opérations et la gestion de leur personnel - Règle avec certains actionnaires minoritaires de Hyperneph Software Ltd en ce qui concerne la réclamation qui a été initialement annoncée le 17 mai 2022. Explique que les actionnaires minoritaires de HSL ont accepté de payer un montant nominal, en espèces, pour la participation de 51% de la société dans HSL. Souligne que la cession de HSL n'aura pas d'impact significatif sur les activités poursuivies par la société.

AFC Energy PLC - fournisseur de technologie de générateurs à hydrogène basé à Surrey, Angleterre - annonce le dévoilement de son premier système modulaire de craquage d'ammoniac démontrant la production d'hydrogène au Royaume-Uni à partir d'ammoniac fourni par OCI Global. Le système de craquage est conçu pour produire 140 tonnes d'hydrogène de qualité pile à combustible par an. Il note que l'hydrogène produit par l'usine de craquage est destiné à être vendu aux générateurs H-Power déployés par AFC Energy au Royaume-Uni. L'entreprise prévoit également de commencer à craquer de l'ammoniac vert pour la prochaine étape du projet.

600 Group PLC - Fabricant et distributeur de machines-outils, de composants de précision et de systèmes laser industriels basé dans le West Yorkshire, Angleterre - déclare que les discussions se poursuivent avec une société américaine de capital-investissement sur la vente éventuelle d'une participation majoritaire dans l'activité et les actifs des entreprises de laser industriel TYKMA Electrox et Control Micro Systems, détenues à 100 % par le groupe. Toutefois, elle accepte de mettre fin, sans pénalité et avec effet immédiat, à la période d'exclusivité qui liait les deux parties. Cette période aurait expiré le 27 décembre. En outre, le groupe déclare que les conditions commerciales sont restées difficiles depuis la mise à jour de septembre et qu'il continue d'être déficitaire au niveau opérationnel. Le groupe reste en pourparlers avec son prêteur en vue d'une extension et d'une modification de la facilité de crédit qui est arrivée à échéance le 30 novembre. Il souligne qu'aucune extension n'a encore été confirmée et que le groupe continue d'envisager diverses alternatives financières. Le processus d'audit relatif aux résultats de l'exercice clos le 31 mars est en cours. Ces résultats devraient être publiés avant la fin du mois de février 2024. En conséquence, les actions restent suspendues.

Verditek PLC - Producteur londonien de panneaux solaires légers - convoque l'assemblée générale pour le 21 décembre. Elle prévoit de demander l'autorisation d'attribuer jusqu'à 100 % du capital social émis existant et l'autorisation d'attribuer ce capital sans droit de préemption. L'entreprise explique que cela lui donnera la flexibilité nécessaire pour émettre de nouvelles actions dans le cas où le fonds de roulement nécessaire à l'avenir doit être financé par l'émission d'actions.

Microsaic Systems PLC - Développeur d'équipements de spectrométrie de masse basé à Surrey - Annonce une assemblée générale le 19 décembre. Elle vise à obtenir l'approbation des actionnaires pour permettre la réalisation de la levée de fonds proposée. Cela nécessite l'adoption de résolutions pour permettre une réorganisation du capital social de la société, pour donner l'autorisation d'émettre de nouvelles actions et d'exercer des droits de préemption, ainsi que l'adoption de nouveaux statuts.

