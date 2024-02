(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Genedrive PLC - société de diagnostic moléculaire basée à Manchester, Angleterre - Note l'ouverture de l'appel à financement pour la production de preuves dans le cadre du programme NICE Early Value Assessment, soutenu par l'Institut national pour la santé et la recherche sur les soins. Le programme travaille en collaboration avec l'Office for Life Sciences et le National Institute for Health and Care Excellence et bénéficie d'un financement gouvernemental de 10 millions de livres sterling. Le programme vise à combler les lacunes en matière de données probantes afin d'accélérer l'adoption à grande échelle des technologies dont l'utilisation a été recommandée au sein du NHS par le biais du cadre EVA du NICE. Genedrive confirme qu'il est en train de soumettre une demande de financement pour répondre aux recommandations de génération de preuves du NICE EVA concernant le kit Genedrive MT-RNR1 ID, qui sont nécessaires pour faire progresser la recommandation conditionnelle du NICE en une recommandation complète.

Oracle Power PLC - développeur international de projets énergétiques axés sur le Pakistan et l'Australie - annonce le début de l'évaluation de l'impact environnemental et social pour la centrale électrique renouvelable sur le site de son projet à Jhimpir, au Pakistan. Oracle désigne SGS Pakistan, une société d'inspection, de vérification, de test et de certification, pour mener l'étude. Oracle explique que l'ESIA couvrira une étude complète pour 1,3 gigawatt d'énergie renouvelable comprenant un projet solaire de 800 mégawatts, un projet éolien de 500 mégawatts et un système de stockage d'énergie par batterie de 450 mégawatts. Le directeur général Naheed Memon déclare que l'ESIA "marque une étape très importante dans le développement de notre projet d'énergie verte".

abrdn European Logistics Income PLC - fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen - indique que la société a reçu un certain nombre de propositions préliminaires, indicatives et non contraignantes. Considère cela comme encourageant, bien qu'il n'y ait aucune certitude qu'une proposition se révèle suffisamment attrayante pour mériter une recommandation. Continue à s'engager activement auprès d'un certain nombre de parties afin de satisfaire à leurs exigences en matière de diligence raisonnable. Décide de renoncer à déclarer un quatrième dividende intérimaire à ce stade afin de s'assurer que la société est positionnée de manière optimale. Sous réserve des résultats de l'examen stratégique, le conseil d'administration a l'intention de recommencer à verser des dividendes conformément au calendrier habituel.

Trident Royalties PLC - société spécialisée dans les redevances minières et le streaming, offrant une exposition aux investissements dans les métaux de base, les batteries, les métaux précieux et les métaux en vrac - Fournit une mise à jour sur Sonoroy Holdings Ltd, sa coentreprise détenue à 50 %. Explique que la JV a accepté une redevance de 3,0 % du revenu brut sur le projet Sonora Lithium au Mexique de la part de la succession de Colin Orr-Ewing. Trident indique que la date butoir pour la conclusion de l'accord a été reportée au 31 décembre 2026. Trident accepte également que la date de remboursement de son prêt à Sonoroy soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 ou jusqu'à la finalisation de la transaction, selon la première éventualité. Il convient de noter que la redevance fait l'objet d'un litige entre la succession et Bacanora. Trident déclare qu'il peut mettre fin à l'entreprise commune si le litige est définitivement résolu en faveur de Bacanora ou s'il n'est pas résolu à la date butoir.

Tekcapital PLC - Investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres - Mise à jour sur la société de portefeuille, Guident Ltd. Souligne les partenariats stratégiques signés avec Adastec Corp, AuVe Tech OU et Space Florida & Novelsat. Guident fait remarquer qu'elle réalise des "progrès significatifs" dans l'élargissement de son pipeline de ventes, marqué par une transition récente d'un modèle de vente directe à une approche de revendeur à valeur ajoutée. Ce changement stratégique a permis d'accélérer les ventes par le biais de collaborations avec nos partenaires mondiaux, indique Tekcapital.

Sorted Group Holdings PLC - Entreprise de vérification des données de localisation basée à Cheltenham (Angleterre), anciennement dénommée Location Sciences Group PLC. Finalisation de l'acquisition de Sorted Holdings Ltd. Confirme l'admission des actions sur l'AIM et leur négociation sous le nom de Sorted Group Holdings PLC.

Sylvania Platinum Ltd - producteur et développeur de métaux du groupe du platine avec des actifs en Afrique du Sud - annonce la mise à jour des estimations de ressources minérales pour son projet Volspruit situé sur la partie nord du complexe Bushveld en Afrique du Sud. Pour Volspruit North, les rapports MRE indiquent 16,4 millions de tonnes à une teneur 4E (4E comprend le platine, le palladium et l'or) de 2,52 grammes par tonne ; 21,9 millions de livres de cuivre à une teneur de 0,07% ; et 61,5 millions de livres de nickel à une teneur de 0,18%. Sylvania note que le MRE représente une augmentation de 10 % du tonnage indiqué par rapport au MRE précédemment rapporté en octobre 2022. Pour Volspruit South, l'ERM présume 10,60 Mt à une teneur 4E de 2,11 grammes par tonne, 14,83 millions de livres de cuivre à une teneur de 0,06 % et 46,96 millions de livres de nickel à une teneur de 0,20 %. En fonction des résultats de l'étude de délimitation et des essais métallurgiques attendus au cours du quatrième trimestre, une décision devrait être prise quant à l'avancement du projet à la phase d'étude de préfaisabilité au cours de l'année 2025.

Coro Energy PLC - Société d'énergie d'Asie du Sud-Est - Annonce le règlement de l'ajustement du fonds de roulement suite à la cession du portefeuille de gaz naturel italien du groupe. La société recevra 1 million d'euros en espèces, en règlement total et définitif de l'ajustement du fonds de roulement. Un paiement de 200 000 euros sera effectué dans les cinq jours ouvrables et le solde de 800 000 euros sera payé en 22 versements mensuels. Coro indique qu'elle recevra également le solde de 136 000 euros de la contrepartie initiale, annoncé précédemment, en 23 versements mensuels. En outre, Coro indique que Stephen Birrell et Naheed Menon, tous deux administrateurs non exécutifs, ont accepté de se retirer.

Powerhouse Energy Group PLC - Société de conversion de déchets non recyclables en énergie, basée à Bingley, Angleterre - déclare que d'excellents progrès continuent d'être réalisés sur le centre technologique et maintenant le siège social, situé à Bridgend, au Pays de Galles, avec tous les travaux généraux de construction terminés. Elle vise le quatrième trimestre pour l'installation d'un autre four après la faillite du fournisseur précédent. L'entreprise continue de défendre la demande de brevet déposée par Onunda Ltd et reste confiante dans sa position. L'entreprise se dit "extrêmement optimiste pour 2024".

Mobile Streams PLC - Fournisseur de contenu mobile basé à Londres - annonce la nomination de Farzad Peyman en tant que premier membre d'un comité consultatif mis en place pour aider l'entreprise à se développer dans les services de casino et de paris sportifs en ligne. M. Peyman était auparavant directeur général et directeur financier de Matchbook Betting Exchange et contrôleur financier du groupe Sportingbet PLC. En outre, la société annonce l'extension du contrat entre IgniteAMT Ltd et Krunchdata Ltd, filiale de Mobile Streams. L'accord porte sur la mise à disposition d'espaces de bureaux ainsi que sur un soutien créatif, technique et administratif. La société précise que son directeur général, Mark Epstein, détient une participation de 33 % dans Ignite.

