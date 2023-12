(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Genedrive PLC, en hausse de 22% à 9,79 pence, fourchette de 12 mois 5p-48,86p. La société de diagnostic moléculaire reçoit des commandes initiales de ses produits de dépistage du gène de la perte d'audition MT-RNR1 de la France, de l'Autriche, de la Grèce, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et des Pays-Bas. Elle déclare que ces commandes aideront ses partenaires de distribution internationaux à promouvoir et à évaluer leurs activités. "Nous nous réjouissons de l'expansion continue de nos ventes internationales tout au long de 2024, alors que nous poursuivons nos stratégies de vente et de marketing et que nous apportons de la valeur à nos actionnaires", déclare James Cheek, PDG de l'entreprise.

Angus Energy PLC, en hausse de 21% à 0,58 pence, fourchette de 12 mois 0,45 pence-2 pence. Le développeur de pétrole et de gaz onshore axé sur le Royaume-Uni a convenu d'une facilité de crédit de 20 millions de livres sterling avec Trafigura PTE Ltd pour refinancer toute sa dette existante, ainsi que pour financer des projets de dépenses d'investissement supplémentaires afin d'augmenter la production du champ de Saltfleetby. Trafigura prévoit une date de clôture au cours du premier mois de 2024. Angus ajoute que son contrat de couverture actuel sera remplacé par un contrat d'achat à prix fixe, Trafigura agissant en tant que preneur. Angus indique que les nouveaux fonds permettront d'accélérer les travaux sur la faisabilité du stockage du gaz.

AIM - PERDANTS

Versarien PLC, baisse de 52% à 0,15 pence, fourchette de 12 mois 0,15 pence-10,16 pence. L'action du groupe d'ingénierie des matériaux avancés atteint son plus bas niveau historique, alors que la société informe le marché de divers développements. Elle déclare que les ventes d'actifs, qui font partie intégrante de sa stratégie de redressement, n'ont pas progressé comme prévu et s'attend à une performance plus faible pour l'exercice clos le 30 septembre que pour la période de 18 mois qui l'a précédé. L'entreprise se dit suffisamment confiante dans son portefeuille d'activités pour lancer une levée de fonds, mais note qu'elle n'est pas en mesure d'émettre des actions de souscription à un prix inférieur à son prix nominal de 0,1 pence en vertu de la législation britannique sur les sociétés. Elle cherchera à obtenir un financement supérieur à la valeur nominale. Toutefois, pour faciliter la "flexibilité" de ses options de financement, l'entreprise propose une réorganisation du capital afin de subdiviser chaque action en une nouvelle action ordinaire d'une valeur nominale de 0,1 pence et une nouvelle action différée de 0,09 pence. Les actionnaires pourront voter sur ces propositions lors de l'assemblée générale du 10 janvier.

