GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Zytronic frappé par des pénuries de composants électroniques

AIM - GAGNANTS

Genedrive PLC, hausse de 34% à 33,47 pence, fourchette à 12 mois 8p-42p. La société de diagnostic moléculaire déclare que le National Institute for Health & Care Excellence du Royaume-Uni a recommandé de manière préliminaire son test de perte auditive induite par les antiobiotiques pour une utilisation dans le National Health Service. La recommandation finale du NICE fera suite à une période de consultation publique, qui se terminera le 21 février. "Nous encourageons les parties prenantes concernées à participer à la période de consultation publique afin de soutenir notre travail de pionnier, et nous sommes impatients de recevoir le rapport final de NICE", déclare le PDG David Budd.

Shield Therapeutics PLC, hausse de 12% à 6,9p, fourchette à 12 mois 5,5p-36p. La société pharmaceutique en phase de commercialisation fait le point sur ses performances annuelles et prévoit désormais un chiffre d'affaires de 8,5 millions de GBP, multiplié par rapport à l'année précédente à partir de 1,5 million de GBP. Elle déclare que la période a été une année "historique" pour Accrufer, son nouveau traitement ferrique oral. Le PDG Greg Madison note que sa collaboration commerciale avec Viatris est "bien partie".

AIM - LOSERS

Zytronic PLC, baisse de 11% à 134 p, fourchette à 12 mois 110 p-192,49 p. Le fabricant de capteurs tactiles déclare que la performance des quatre premiers mois de son exercice financier a été affectée par des problèmes continus de chaîne d'approvisionnement mondiale, entraînant une pénurie de certains composants électroniques. En conséquence, il a dû acheter certains d'entre eux à un prix plus élevé sur le "marché gris", ou cannibaliser son stock existant. Elle note également une hausse potentielle des coûts due aux augmentations proposées du salaire minimum national et du salaire de subsistance national au Royaume-Uni, ainsi qu'aux négociations salariales avec les représentants de ses employés. Elle s'attend désormais à ce que les recettes soient davantage orientées vers le second semestre que l'année précédente.

Beowulf Mining PLC, en baisse de 8,0% à 3p, fourchette sur 12 mois 2,38p-22,2p. La société minière lance une offre de détail portant sur un maximum de 104,0 millions de nouvelles actions à 2,06 p, soit une décote d'environ 31 % par rapport à son cours de clôture de mercredi. Elle prévoit de lever environ 2,1 millions de GBP en produit brut, qu'elle affectera à ses chantiers. Elle procède également à une émission de droits préférentiels d'un maximum de 316,7 millions de certificats de dépôt suédois afin de lever environ 6,8 millions GBP.

