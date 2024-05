Genedrive PLC - société de Manchester spécialisée dans les tests pharmacogénétiques - achève le placement de 138,8 millions d'actions nouvelles à 1,5 pence chacune, ce qui lui permet de lever 2,1 millions de livres sterling. Le placement fait partie d'une levée de fonds globale gérée par Peel Hunt LLP. Jeudi dernier, Genedrive a déclaré qu'elle essaierait de lever un minimum de 6 millions de livres sterling, y compris en proposant des offres aux investisseurs individuels. Si ce minimum n'est pas atteint, seul le placement ferme aura lieu. Les prix du placement et de l'offre aux particuliers seront identiques et représentent une décote de plus de 50 % par rapport au cours de clôture de Genedrive jeudi. Les actions placées doubleront presque le nombre total d'actions de Genedrive, et les offres au détail pourraient donner lieu à l'émission de 376,4 millions d'actions nouvelles supplémentaires. La société prévoit de convoquer une assemblée générale le 31 mai pour approuver l'émission d'actions.

L'argent frais sera utilisé pour développer le kit de test MT-RNR1 ID de Genedrive, à la fois pour accélérer la commercialisation au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient et pour financer les études cliniques et les demandes d'autorisation aux États-Unis.

Cours actuel de l'action : 2,07 pence, en baisse de 41 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 89 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

