genedrive plc est une société de tests pharmacogénétiques basée au Royaume-Uni. La société développe et commercialise une plateforme pharmacogénétique rapide, polyvalente, simple d'utilisation et robuste pour le diagnostic des variations génétiques. Les produits de la société comprennent le kit Genedrive MT-RNR1 ID, le système Genedrive et le kit Genedrive CYP2C19 ID. Le produit phare de la société, Genedrive MT-RNR1 ID Kit, est une cartouche jetable à usage unique qui contourne les exigences de la logistique de la chaîne du froid en fournissant des kits de test de réactifs à température stable à utiliser sur leur plateforme de test propriétaire. Le système Genedrive est un thermocycleur rapide et un système de détection de signaux, permettant des techniques d'amplification basées sur la PCR et l'isotherme. Il s'agit d'un système semi-automatique utilisé pour les tests qualitatifs de diagnostic moléculaire in vitro. Son kit Genedrive CYP2C19 ID est un test moléculaire de point-of-care pour le génotypage rapide du CYP2C19 dans les environnements de soins d'urgence où le temps est compté.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés