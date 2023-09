genedrive plc est une société de diagnostic moléculaire pour les patients basée au Royaume-Uni. La société développe et commercialise une plateforme de diagnostic moléculaire rapide, polyvalente, simple à utiliser et robuste pour le diagnostic des maladies infectieuses et pour la stratification des patients (génotypage), la détection des agents pathogènes et d'autres indications. La société propose des produits, notamment le kit Genedrive MT-RNR1 ID et le kit Genedrive COV19-ID. Genedrive MT-RNR1 ID Kit est un test génétique rapide dans un contexte de soins néonatals d'urgence. La société a développé des tests pour la détection de la perte auditive induite par les antibiotiques chez les nouveau-nés, la confirmation du virus de l'hépatite C (VHC), l'infection avant l'administration de médicaments, la détection des agents pathogènes des menaces militaires biologiques, et un système de détection du COVID-19 sur le lieu de soins pour des domaines tels que les soins de santé, le dépistage sur le lieu de travail, les exigences en matière de voyage ou la confirmation des tests antigéniques.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés