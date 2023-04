Genedrive prévoit une accélération de son chiffre d'affaires en 2023

Genedrive PLC - société de diagnostic moléculaire au point d'intervention basée à Manchester, en Angleterre - annonce un chiffre d'affaires de 20 000 GBP pour le semestre clos le 31 décembre, contre rien l'année précédente, et une perte d'exploitation de 2,7 millions de GBP, contre 2,8 millions de GBP. Confiant dans le fait que l'entreprise verra ses revenus s'accélérer jusqu'en 2023 et au-delà. Accord avec Riverfort Global Opportunities PCC Ltd pour une facilité de prépaiement de 5 millions de livres sterling avec un montant initial de 2 millions de livres sterling, qui devrait être reçu au début du mois d'avril. Les fonds seront utilisés pour la commercialisation du test de perte auditive induite par les antibiotiques, le kit d'identification Genedrive MT-RNR1 et l'amélioration de la plateforme Genedrive, ainsi que pour fournir un fonds de roulement supplémentaire. Les administrateurs estiment que cette facilité est la meilleure option disponible à l'heure actuelle.

Cours actuel de l'action : 28,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,0

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

