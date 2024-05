Genedrive PLC - société de tests pharmacogénétiques basée à Manchester - cherche à lever un minimum de 6 millions de livres sterling grâce à une offre d'actions nouvelles à 1,5 pence chacune. L'annonce est faite après la clôture du marché londonien jeudi, et le prix représente une décote de plus de 50 % par rapport au cours de clôture de Genedrive. La levée de fonds sera divisée en un placement ferme d'actions pour un montant de 2,5 millions de livres sterling, une offre aux investisseurs particuliers nouveaux et existants via la plateforme REX pour un montant de 3,5 millions de livres sterling, et une offre ouverte aux actionnaires existants pour un montant de 2,1 millions de livres sterling. Genedrive précise que si l'objectif minimum de 6 millions de livres sterling n'est pas atteint, seul le placement ferme aura lieu. La vente d'actions est gérée par le courtier Peel Hunt LLP.

L'argent frais sera utilisé pour développer le kit de test MT-RNR1 ID de Genedrive, à la fois pour accélérer la commercialisation au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient et pour financer les études cliniques et les demandes d'autorisation aux États-Unis.

Cours actuel de l'action : 3,40 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 83

