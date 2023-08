Sema4 Holdings Corp, anciennement CM Life Sciences Inc, est une société d'intelligence sanitaire centrée sur le patient, dont l'objectif est de faire progresser les soins de santé grâce à des connaissances fondées sur les données. La société applique l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique aux données cliniques et génomiques pour construire des modèles de santé humaine et définir des trajectoires de santé individualisées. Centrellis, la plateforme d'intelligence médicale de la société, permet aux utilisateurs de générer une compréhension complète des maladies et du bien-être et de fournir des solutions scientifiques aux besoins médicaux urgents. Ses produits comprennent Noninvasive Prenatal Select, Expanded Carrier Screen, Natalis Newborn Screen et Sema4 Signal Oncology Solutions. Noninvasive Prenatal Select est un test sanguin qui permet de connaître la santé du bébé de l'utilisateur à partir de neuf semaines de grossesse. Expanded Carrier Screen est un test de dépistage des porteurs de maladies héréditaires. Natalis Newborn Screen est un test à domicile qui donne un aperçu de la santé du bébé de l'utilisateur en dépistant les maladies infantiles.

Secteur Installations et services en soins de santé