GeneDx Holdings Corp. est une société de génomique. La société se concentre sur la fourniture d'informations personnalisées et exploitables sur la santé afin d'éclairer le diagnostic, d'orienter le traitement et d'améliorer la découverte de médicaments. Les segments de la société sont GeneDx, y compris Legacy GeneDx et Legacy Sema4. Le segment GeneDx fournit principalement des diagnostics pédiatriques et de maladies rares en mettant l'accent sur le séquençage de l'exome entier et du génome et, dans une moindre mesure, sur les services de données et d'information. GeneDx utilise un portefeuille intégré de processus de laboratoire, d'outils logiciels et de capacités informatiques pour traiter les échantillons contenant de l'acide désoxyribonucléique (ADN), analyser les informations sur les variations génétiques spécifiques au patient et générer des rapports de test pour les cliniciens et leurs patients. GeneDx fournit une variété de tests de diagnostic génétique, de solutions de dépistage et d'informations. Le segment de diagnostic Legacy Sema4 fournit des tests de diagnostic et des produits de dépistage pour la santé reproductive et féminine et l'oncologie somatique.

Secteur Installations et services en soins de santé