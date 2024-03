Genel Energy Plc est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société opère à travers deux segments : La production et la pré-production. Le segment de la production comprend les champs en production sur le PSC Tawke (Tawke et Peshkabir), le PSC Taq Taq (Taq Taq) et le PSC Sarta (Sarta), qui sont situés dans la région du Kurdistan d'Irak (KRI) et vendent principalement au KRG. Le secteur de la pré-production comprend les ressources découvertes détenues dans le cadre du PSC Qara Dagh, du PSC Bina Bawi et du PSC Miran, tous situés dans la KRI, ainsi que les activités d'exploration, principalement situées au Somaliland et au Maroc. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Barrus Petroleum Cote D'Ivoire Sarl, Barrus Petroleum Limited, Genel Energy Africa Exploration Limited, Genel Energy Finance 4 plc, Genel Energy Gas Company Limited, Genel Energy Holding Company Limited, Genel Energy International Limited, Taq Taq Operating Company Limited et Genel Energy Miran Bina Bawi Limited.