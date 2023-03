Genel Energy signe un accord pétrolier pour le bloc Lagzira

Genel Energy PLC - Société pétrolière ayant des activités d'exploration et de production dans le nord de l'Irak - A déclaré mercredi avoir signé un accord pétrolier et un contrat d'association de huit ans avec l'Office National des Hydrocarbures et des Mines pour le bloc Lagzira au Maroc. Ajoute que le contrat comporte des "conditions fiscales attractives". Lance un processus visant à trouver un partenaire pour prendre une position de participation "importante" et poursuivre conjointement le programme d'exploration dans le bloc, avec la possibilité de forer et de tester l'un des prospects à haute teneur. Explique que le bloc Lagzira est une grande licence offshore, dans des profondeurs d'eau de 200-1 200 mètres, avec un système pétrolier éprouvé.

Cours actuel de l'action : 126,80 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 13 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.