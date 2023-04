Une société associée au directeur de Genel Energy achète des actions

Genel Energy PLC - Compagnie pétrolière axée sur le Kurdistan - Bilgin Grup Dogalgaz AS achète 213 488 actions au prix de 1,13 GBP chacune mercredi dernier pour un total de 241,511 GBP. Umit Tolga Bilgin, directeur non exécutif de Genel, est vice-président de Bilgin Grup Dogalgaz AS.

Cours actuel de l'action : 123,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 33%

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

