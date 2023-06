Une société associée au directeur de Genel Energy achète des actions

Genel Energy PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Kurdistan - Bilgin Grup Dogalgaz AS achète 630 000 actions à 1,20 GBP chacune pour un total de 756 000 GBP lundi. Umit Tolga Bilgin, directeur non exécutif de Genel, est vice-président de Bilgin Grup Dogalgaz AS.

Cours actuel de l'action : 117,18 pence l'unité, en hausse de 0,7 % mercredi après-midi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 30

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

