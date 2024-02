General American Investors Company, Inc. est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif principal de la Société est l'appréciation du capital à long terme. En cherchant à atteindre son objectif principal, la Société investit principalement dans des actions ordinaires dont la direction estime qu'elles ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. La société investit dans divers secteurs industriels, tels que les technologies de l'information, qui comprennent les semi-conducteurs et l'équipement à semi-conducteurs, les logiciels et les services, ainsi que le matériel et l'équipement technologiques ; les services financiers, qui comprennent les banques, les services financiers diversifiés et l'assurance ; les produits de consommation de base, qui comprennent les aliments, les boissons et le tabac, la vente au détail d'aliments et de produits de base, ainsi que les produits ménagers et personnels ; les produits de consommation discrétionnaire, qui comprennent la vente au détail ; les services de communication, qui comprennent les médias et le divertissement, ainsi que les services de télécommunication, et les produits industriels, qui comprennent les biens d'équipement, ainsi que les services commerciaux et professionnels.