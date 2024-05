General Capital Limited est une société de services financiers basée en Nouvelle-Zélande. Les secteurs d'activité de la société comprennent la finance, la recherche et le conseil, ainsi que l'entreprise et les autres secteurs. Le secteur de la finance est engagé dans la collecte de dépôts et les prêts hypothécaires immobiliers à court terme. Le secteur Recherche et conseil fournit des services de conseil en investissement et produit et vend des recherches et des publications sur l'investissement. La société possède deux filiales à part entière, General Finance Limited (General Finance) et Investment Research Group Limited (IRG). General Finance est une société de dépôt non bancaire qui accepte les dépôts du public et prête des fonds aux emprunteurs garantis par des biens immobiliers résidentiels. IRG est un institut de recherche et une société de banquiers d'investissement. L'IRG propose des recherches sur des entreprises individuelles et a publié environ 46 éditions de l'annuaire de l'IRG. L'IRG offre également des conseils aux entreprises sur les acquisitions, les fusions, les désinvestissements et les inscriptions à la Bourse de Nouvelle-Zélande (NZX) ou à la Bourse des valeurs non cotées (USX).