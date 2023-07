General Dynamics Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes et technologies d'information (31,7%) : systèmes de télécommunications, de contrôle, de surveillance, de commande, etc. ; - sous-marins et bateaux (28%) ; - avions d'affaires (21,7%). Par ailleurs, le groupe propose des services de maintenance, de support, etc. ; - systèmes de défense et de sécurité (18,6%) : véhicules blindés de combat, systèmes de combat terrestre, systèmes d'arme, munitions, systèmes de protection et de détection, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (58,4%) et de services (41,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,8%), Amérique du Nord (2,4%), Europe (5,7%), Afrique et Moyen Orient (3,4%), Asie-Pacifique (3,1%) et Amérique latine (0,6%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense