GE : Bank of America relève son objectif

Bank of America a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre GE, qu'il porte de 85 à 92 dollars tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note publiée dans la foulée des résultats trimestriels du groupe industriel, l'analyste souligne que la publication a mis en évidence la vigueur des métiers liés à l'aéronautique, mais aussi un redressement plus lent que prévu dans les énergies renouvelables.



D'après BofA, les investisseurs ont été quelque peu décontenancés par les objectifs 2023 de la branche énergétique qui va devoir, selon lui, compter sur une explosion du marché américain de l'éolien pour renouer avec la rentabilité.



Le bureau d'études note cependant que GE Aerospace - qui représente d'après ses calculs près de 90% de la valorisation de l'action - bénéficie toujours d'une demande solide, comme l'illustre son carnet de commandes en hausse de 16%.



Plus généralement, BofA justifie son optimisme sur le titre par une valorisation boursière jugée séduisante, une structure bilantielle qui s'améliore et la perspective de la scission de la branche énergétique Vernova.



