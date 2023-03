GE : BofA relève son objectif de cours

Bank of America a relevé lundi son objectif de cours sur le titre General Electric de 92 à 96 dollars en perspective de la prochaine réunion d'investisseurs du groupe, qui se déroulera jeudi prochain.



Le courtier américain - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - souligne que le groupe industriel devrait tout particulièrement bénéficier de l'amélioration du trafic aérien international, par le biais de sa filiale GE Aerospace.



D'après BofA, il y a 50% de chances pour que ses réacteurs XA101 soient retenus pour équiper les avions de combat F-35, un contrat qui pourrait générer d'après lui un résultat opérationnel d'un milliard de dollars par an chez GE Aerospace pendant toute la durée du programme.



Concernant Vernova, la division d'énergie du conglomérat, la branche devrait bénéficier des effets de l'Inflation Reduction Act (IRA) qui devraient soutenir les projets dans l'énergie éolienne, poursuit le broker.



Enfin, le professionnel estime que la structure bilantielle de GE devrait profiter de la monétisation de ses participations dans AerCap et GE Healthcare, qui pourraient générer à elles deux des produits de quelque 15 milliards de dollars.



