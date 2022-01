GE : Credit Suisse relève son opinion

Credit Suisse a relevé mardi son opinion sur General Electric, qu'il porte de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 122 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier considère que le récent repli en Bourse du groupe industriel américain constitue une opportunité intéressante afin de se positionner en perspective du redressement du secteur aérien.



'Le recul de 14% qui a suivi l'annonce, le 9 novembre dernier, de la scission du groupe a généré une opportunité en vue de profiter d'une revalorisation du titre, à la fois en termes absolus et relatifs, sachant que GE devrait bénéficier d'une reprise cyclique en 2022', explique-t-il.



Pour rappel, GE a annoncé l'an dernier qu'il allait se scinder en trois entreprises cotées, dédiées respectivement à ses métiers de l'aviation, de l'énergie et de la santé.



D'après Credit Suisse, le groupe devrait par ailleurs bénéficier d'une véritable 'ruée' sur les moteurs d'avions de la part des compagnies aériennes après la pause de commandes qui a caractérisé la pandémie.



