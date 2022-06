General Electric Company : Bernstein toujours à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 76 113 M - 72 331 M Résultat net 2022 2 184 M - 2 075 M Dette nette 2022 15 526 M - 14 754 M PER 2022 37,2x Rendement 2022 0,50% Capitalisation 78 400 M 78 400 M 74 504 M VE / CA 2022 1,23x VE / CA 2023 1,09x Nbr Employés 168 000 Flottant 74,2% Graphique GENERAL ELECTRIC COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GENERAL ELECTRIC COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 71,23 $ Objectif de cours Moyen 102,39 $ Ecart / Objectif Moyen 43,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs H. Lawrence Culp Chairman & Chief Executive Officer Carolina Dybeck-Happe Chief Financial Officer & Senior Vice President Victor Abate Chief Technology Officer & Senior Vice President Nancy Anderson Chief Information Officer & Vice President Francisco D'Souza Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GENERAL ELECTRIC COMPANY -24.60% 78 400 BERKSHIRE HATHAWAY INC. -2.41% 644 963 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -10.66% 126 807 SIEMENS AG -24.61% 96 670 3M COMPANY -22.51% 78 331 ILLINOIS TOOL WORKS INC. -20.27% 61 283