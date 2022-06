GE Healthcare lance une solution sans fil de surveillance continue du patient pour aider à détecter précocement les détériorations éventuelles de son état de santé

Alors que la majorité des hôpitaux dans le monde pratiquent un monitorage du patient toutes les 6 heures en moyenne en post opératoire, GE Healthcare dévoile Portrait Mobile3, un système de monitorage continue des paramètres vitaux du patient. Ce système innovant permet de détecter précocement les éventuelles complications suite à une intervention chirurgicale, d’agir rapidement et ainsi de réduire la durée d’hospitalisation et les admissions en unité de soins intensifs4. Portrait Mobile inclut des capteurs sans fil portés par le patient qui facilitent sa mobilité et dont les données sont transmises à une centrale de monitorage.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220616005151/fr/

Portrait Mobile (Photo: Business Wire)

A l'échelle mondiale, environ 65% des patients hospitalisés et plus de 90% de patients en phase post-aiguë sont surveillés cliniquement par le personnel soignant via un monitorage périodique (environ toutes les 4 à 6 heures)5,6. Or de nombreux changements cliniques peuvent avoir lieu dans ce laps de temps. Une étude réalisée à l'échelle nationale au Royaume-Uni et portant sur des adultes victimes d'arrêts cardiaques à l'hôpital a montré que plus de la moitié (57%) des cas se sont produits dans les unités de soins post opératoires, contre seuls 5% dans les unités de soins intensifs7 dans laquelle les patients sont sous surveillance continue. L'état de la majorité des patients victimes d'une crise cardiaque ou se retrouvant en soins intensifs ne se détériore pas subitement, mais présente généralement des courbes de tendances anormales8. La fréquence respiratoire est la variable la plus pertinente dans les modèles prédisant une détérioration clinique en milieu hospitalier 9.

Avec Portrait Mobile, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque des patients en unités de soins post-opératoires peuvent être mesurées sans fil et de manière continue. Cette innovation permet au personnel soignant d'identifier des signes avant-coureurs d’une complication cardio-respiratoire ou le développement d'une infection. Elle permet aux cliniciens de surveiller les paramètres vitaux du patient et de prévenir la survenue d’événements indésirables ayant des conséquences potentiellement graves.

"Lors d'une étude clinique d'évaluation réalisée au Royaume-Uni dans un hôpital londonien, 90% des infirmières ont signalé se sentir davantage rassurées quant à l'état de santé de leurs patients équipés d’un système de surveillance continue par rapport une surveillance clinique avec un monitorage périodique" a affirmé Erno Muuranto, directeur de l'ingénierie chez GE Healthcare en Finlande. "Portrait Mobile est une solution intégrant une technologie fiable de mesure des paramètres vitaux grâce à des algorithmes précis et des alarmes adaptées tout en garantissant la mobilité du patient."

Le monitorage continu via Portrait Mobile permet, grâce à la technologie sans fil, au patient de déambuler et au visiteur d’interagir plus facilement avec lui sans que la technologie ne vienne interférer. En outre, elle offre aux patients et aux membres de leur famille une certaine tranquillité d'esprit, sachant que la surveillance des paramètres vitaux est continue - même lorsque le patient quitte sa chambre. La mobilité du patient peut contribuer à améliorer les résultats cliniques et à réduire la durée d’hospitalisation, ce qui aide à diminuer les coûts et à renforcer la satisfaction du patient10.

Portrait Mobile a été conçue pour être aussi fiable qu’une technologie câblée. Son architecture de communications configurables permet aux hôpitaux de tirer parti de leur infrastructure réseau actuelle lors du déploiement du système, réduisant ainsi les coûts d'installation et de maintenance.

Portrait Mobile a été développée dans le centre mondial d'excellence des solutions de monitorage de GE Healthcare situé à Helsinki, dans lequel des ingénieurs développent, depuis des décennies, les technologies de surveillance des patients. Aujourd'hui, les équipements de monitorage du patient de GE Healthcare sont utilisés dans les hôpitaux du monde entier - de Pékin à Londres, en passant par New York.

À propos de GE Healthcare

GE Healthcare est l'activité Soins de santé de GE (NYSE: GE), avec un revenu de 17,7 milliards de dollars. Leader de l'innovation dans le domaine des solutions des technologies médicales, du diagnostic pharmaceutique et des solutions numériques, GE Healthcare permet aux médecins de prendre plus rapidement des décisions éclairées grâce à des dispositifs intelligents, analyses de données, applications et services, soutenus par sa plateforme intelligente Edison. Forte de plus de 100 années d'expérience au sein de l'industrie des soins de santé et employant environ 48 000 collaborateurs à travers le globe, la société est au cœur d’un écosystème qui œuvre à la médecine de précision, en numérisant les soins de santé, contribuant à améliorer l’efficience et les résultats cliniques pour les patients, cliniciens, systèmes de santé et chercheurs du monde entier.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et Insights pour nos dernières actualités, ou visitez notre site www.gehealthcare.com pour de plus amples informations.

_______________________

1 Taenzer, et al., Postoperative Monitoring—The Dartmouth Experience. The Official Journal of the Anesthesia Patient Safety Foundation; Volume 27, No. 1, 1-28 Circulation 94,429 (2012). 15. Brown, et al., Continuous Monitoring

2 https://www.medelahealthcare.com/en-GB/insights/benefits-of-early-patient-mobilization

3 Portrait Mobile est un dispositif médical marqué CE. La procédure 510(k) n'ayant pas été validée, Portrait Mobile n'est pas disponible dans l'ensemble des marchés.

4 Brown, et al., Continuous Monitoring in an Inpatient Medical-Surgical Unit: A Controlled Clinical Trial. The American Journal of Medicine; Vol. 127, Issue 3, 226–232. 16. Vincent, et al.,

5 https://www.managedhealthcareexecutive.com/view/need-continuous-monitoring-todays-healthcare-system

6 Michard, et al., Protecting ward patients. ICU Management & Practice; Vol 19 – Issue 1 (2019).

7 Nolan JP, Soar J, Smith GB, et al. (2014) Incidence and outcome of in-hospital cardiac arrest in the United Kingdom national cardiac arrest audit. Resuscitation, 2014; 85:987-92.

8 Churpek MM, Yuen TC, Huber MT, et al. (2012) Predicting cardiac arrest on the wards. A nested case-control study. Chest, 141:1170-1176.

9 Loughlin, et al., Respiratory Rate: The Forgotten Vital Sign – Make It Count! Jt Comm J Qual Patient Saf; 44(8) 494-499 (2018).

10 Vincent, et al., Improving detection of patient deterioration in the general hospital ward environment. Eur J Anaesthesiol; 35:325-333 (2018).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220616005151/fr/