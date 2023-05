GE : James Saccaro est nommé CFO chez GE HealthCare

GE HealthCare a nommé James Saccaro au poste de vice-président et directeur financier (CFO), succédant à Helmut Zodl qui reste au sein de la société pour diriger d'autres projets. Ces changements entreront en vigueur le 1er juin 2023.



James Saccaro a rejoint GE HealthCare après avoir travaillé chez Baxter International, un leader mondial des technologies médicales, où il occupait le poste de vice-président exécutif et directeur financier depuis 2015.



Avant de rejoindre Baxter, il était vice-président principal et directeur financier chez Hill-Rom Corporation.



' Jay est un directeur financier de classe mondiale qui apporte à GE HealthCare une connaissance approfondie des industries des technologies médicales et des biosciences, associée à d'excellentes compétences stratégiques et opérationnelles et à une vaste expérience dans la direction de grandes organisations mondiales ', a déclaré Peter Arduini, président et chef de la direction de GE HealthCare.



