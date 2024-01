General Electric Company est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - fabrication d'équipements de production d'énergie (38,2% du CA) : équipements pétroliers et gaziers, centrales clés en main, turbines à gaz, turbines éoliennes, etc. ; - fabrication de moteurs d'avion et de systèmes avioniques (34%) ; - fabrication de systèmes de diagnostic et d'imagerie médicale (24,1%) ; - autres (3,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43,2%), Amérique (7,6%), Europe (21,3%), Chine (7,9%), Asie (10,9%), Moyen Orient et Afrique (9,1%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation