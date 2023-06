GE : accord avec Bamboo Airways autour de deux logiciels

GE a annoncé aujourd'hui un accord avec Bamboo Airways autour des solutions Fuel Insight et FlightPulse de GE Digital.



L'accord prévoit que Bamboo Airways adopte ces deux solutions logicielles déjà éprouvées dans le but d'améliorer son efficacité énergétique, réduire ses émissions de carbone et optimiser ainsi ses opérations.



Fuel Insight offre notamment une visibilité en temps réel sur la consommation de carburant, tandis que FlightPulse est conçu pour fournir une solution d'analyse personnalisée et automatisée conçue pour les pilotes, par des pilotes.

' En nous associant à GE Digital, nous pouvons désormais accéder à un niveau détaillé de données intégrées, tirer parti de leur expertise et de leur technologie robuste pour atteindre nos objectifs et stimuler une croissance durable pour notre compagnie aérienne ' résume en substance Tran Duc Luyen, directeur adjoint de l'unité des opérations aériennes de Bamboo Airways.



