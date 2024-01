GE : accord de développement conjoint avec IHI

GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova et IHI Corporation (IHI) ont signé un accord de développement conjoint (JDA) visant à développer une nouvelle chambre de combustion de turbine à gaz capable d'utiliser l'ammoniac comme option de combustible viable pour la production d'électricité compatible avec les turbines à gaz 6F.03, 7F et 9F de GE Vernova.



Cette collaboration fait suite à des protocoles d'accord antérieurs entre les sociétés et s'appuie sur le développement réussi par IHI d'une turbine à gaz de 2 mégawatts (MW) utilisant 100 % d'ammoniac liquide.



Ce projet, premier du genre, a réduit les gaz à effet de serre, notamment l'oxyde nitreux (N2O), générés par la combustion de l'ammoniac de plus de 99%.



' Après deux années d'études conjointes sur l'économie de la chaîne de valeur de l'ammoniac, nous sommes désormais ravis d'écrire un nouveau chapitre de notre collaboration avec IHI', a déclaré Jeffrey Goldmeer, directeur de la chaîne de valeur de l'hydrogène de GE Vernova.





