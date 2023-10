GE : accord de service de 25 ans avec West African Energy

GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a conclu un accord de service de 25 ans pour le projet d'énergie à cycle combiné de 300 mégawatts (MW) de West African Energy à Dakar, au Sénégal.



L'idée est de contribuer à assurer la disponibilité à long terme et la fiabilité des turbines à gaz de la centrale électrique pour répondre à la demande énergétique croissante du Sénégal.



Outre l'accord de service, GE Vernova fournira également le logiciel Asset Performance Management (APM) pour promouvoir l'utilisation de l'analyse prédictive dans l'ensemble de l'îlot électrique (turbines à gaz et générateurs).



L'accord comprendra la fourniture de pièces, les réparations, les services sur le terrain et la maintenance prédictive avancée pour les deux turbines à gaz GE Vernova 9E.03 et les équipements accessoires.



