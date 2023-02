GE : contrat de fourniture de 40 moteurs à Air India

Air India, qui fait partie de Tata Sons, a signé une commande de 40 moteurs GEnx-1B et 20 GE9X, ainsi qu'un accord pluriannuel de services moteurs TrueChoice. L'accord a été signé en coordination avec la commande ferme de la compagnie aérienne pour 20 Boeing 787 et 10 Boeing 777X.



'Ce partenariat avec GE Aerospace, permettra de faire d'Air India une compagnie aérienne de classe mondiale et l'une des plus avancées sur le plan technologique', a déclaré M. N. Chandrasekaran, président de Tata Sons et d'Air India.



'Nous sommes impatients de travailler ensemble pour introduire ces moteurs dans la flotte d'Air India et nous nous engageons à ce qu'ils offrent des performances exceptionnelles', a ajouté H. Lawrence Culp, Jr, président du conseil et chef de la direction de GE Aerospace.



Air India a également annoncé une commande de CFM de plus de 800 moteurs LEAP pour équiper l'ensemble de ses avions à fuselage étroit, soit 210 Airbus A320/A321neo et 190 Boeing 737 MAX. CFM est une entreprise commune à 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines.



'Nous sommes convaincus que ces moteurs offriront la fiabilité et l'efficacité dont nous avons besoin, et nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec GE', précise Campbell Wilson, directeur général d'Air India.



