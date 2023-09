General Electric n'a pas réussi à convaincre un juge fédéral de Manhattan de rejeter une action en justice intentée de longue date par des actionnaires qui l'accusent d'avoir dissimulé des risques dans son secteur de l'énergie, et le juge a exhorté jeudi les deux parties à trouver un accord.

Le juge fédéral Jesse Furman a déclaré que les actionnaires pouvaient poursuivre la majeure partie de leur action collective, vieille de six ans, concernant le recours par GE, dont le siège est à Boston, à l'affacturage dans le cadre des contrats de service à long terme de GE Power.

Les actionnaires, menés par deux fonds de pension, ont déclaré que l'unité de production d'énergie était devenue de plus en plus dépendante de l'affacturage, ou de la vente de revenus futurs contre des liquidités, pour augmenter les revenus déclarés tout en sacrifiant les flux de trésorerie futurs.

Ils ont déclaré que l'unité n'avait pas suffisamment de contrats à affacturer et que GE avait "aveuglé" les investisseurs avec des milliards de dollars d'exposition inattendue, ce qui a fait chuter le cours de ses actions.

Dans une décision de 47 pages, M. Furman a déclaré que les preuves montraient que la direction était "clairement consciente" que l'utilisation de l'affacturage par GE Power contribuait à un problème de flux de trésorerie.

Il a également déclaré qu'un jury raisonnable pourrait conclure que GE avait l'intention d'induire en erreur, y compris en janvier 2017 lorsque Jeffrey Bornstein, alors directeur financier, a déclaré que l'affacturage avait "très peu à voir" avec la "très bonne performance sous-jacente" de GE Power.

L'affaire des plaignants portait sur diverses déclarations et divulgations de GE entre février 2016 et janvier 2018.

M. Furman a rejeté les plaintes concernant les déclarations faites en novembre 2017 et en janvier 2018.

Il a également déclaré que les parties "devraient essayer de régler cette affaire sans avoir recours à un procès qui serait coûteux et risqué pour les deux parties".

Un avocat des plaignants s'est refusé à tout commentaire. Les avocats de GE et de Bornstein n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En janvier 2021, Furman a rejeté des plaintes distinctes pour fraude fondées sur les fausses déclarations présumées de GE concernant son portefeuille d'assurances dépendance, et a écarté l'ancien directeur général Jeffrey Immelt en tant que défendeur.

Le mois précédent, GE a payé 200 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) selon lesquelles elle aurait trompé les investisseurs au sujet de ses activités d'assurance et d'électricité.

GE s'est séparée de ses activités dans le domaine de la santé en janvier et devrait se séparer de ses activités dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'électricité en 2024. Elle conservera ses activités dans le domaine de l'aviation.

L'affaire est Sjunde AP Fonden et al v General Electric Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 17-08457.