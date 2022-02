GE : la compagnie ANA adopte le logiciel 'Fuel Insight'

GE Digital fait savoir que All Nippon Airways (ANA), la plus grande compagnie aérienne japonaise, a adopté sa solution logicielle 'Fuel Insight'.



Cette solution a été conçue dans le but d'aider les compagnies aériennes à accroître la durabilité de leurs opérations, à réduire leur consommation de carburant, ou encore à améliorer les performances des pilotes. La solution offre aussi des capacités de maintenance prédictive.



'Fuel Insight' s'appuie sur les données de vol et les exploite via un algorithme d'analyse, propriété de GE, permettant d'identifier et de mettre en oeuvre des initiatives durables d'efficacité énergétique.



