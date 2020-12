GE : le stockage hydraulique avec BE Power, en Australie

GE Renewable Energy et BE Power ont signé un accord afin de co-développer le projet de stockage hydraulique 400 MW Big-T (Cressbrook) à Toowoomba, en Australie.



En vertu de cet accord, l'activité Hydro Solutions de GE Renewable Energy travaillera aux côtés de BE Power et de ses partenaires pour optimiser et finaliser la conception de la centrale.



'La centrale hydraulique de stockage par pompage de Big-T aidera à faciliter de nouveaux projets éoliens et solaires et fournira des services de raffermissement et de soutien au réseau à un point critique du marché national de l'électricité. (...) Le Big T aidera à équilibrer la production éolienne et solaire sur le marché, garantissant que l'électricité soit disponible en cas de besoin ', a déclaré Scott Walkem, directeur général de BE Power.



Une fois en production, le projet devrait fournir une énergie équivalente à la demande d'environ 200 000 ménages typiques du Queensland.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.