GE : les conseils de GE Vernova et GE Aerospace dévoilés

GE a dévoilé mardi la composition des futurs conseils d'administration de GE Vernova et de GE Aerospace, les deux sociétés indépendantes qui verront le jour suite à son projet de scission, dont la finalisation est prévue au début du second trimestre 2024.



Chez GE Vernova, sa branche spécialisée dans le secteur l'énergie, le conseil d'administration sera composé de neuf membres et présidé par Stephen Angel, l'ancien patron du fabricant de gaz industriels Linde.



Siégeront aussi au conseil Scott Strazik, le directeur général de GE Vernova, Arnold Donald, l'ancien DG du croisiériste Carnival, Jesus Malave, l'actuel directeur financier de Lockheed Martin et Jessica Uhl, l'ancienne directrice financière de Shell.



Du côté de GE Aerospace, la présidence du conseil d'administration sera assurée par Lawrence Culp, Jr., l'actuel PDG de GE, qui sera épaulé par neuf administrateurs dont des noms prestigieux comme Thomas Enders, l'ancien directeur général d'Airbus et EADS, ou Sébastien Bazin, l'actuel PDG d'AccorHotels.



