GE : les transformateurs numériques de puissance plébiscités

GE Renewable Energy se réjouit du succès commercial des transformateurs numériques de puissance proposés par sa division Grid Solutions.



' Nos clients reconnaissent que nos transformateurs de puissance répondent de manière fiable et efficace à leurs défis, notamment en réduisant les pertes et en minimisant le bruit', assure Eric Chaussin, responsable des produits haute tension au sein de la division Grid Solutions de GE.



En Ecosse, Scottish and Southern Energy (SSE) a commandé deux autotransformateurs de 1 200 MVA 400 kV pour sa sous-station de Kintore. L'installation des transformateurs doit être achevée au cours du quatrième trimestre de 2022.



Par ailleurs, le GE-Mistral-14, un petit transformateur de puissance (SPT) de 14 MVA sera installé dans les 95 éoliennes Haliade-X de Dogger Bank A, première phase de l'immense projet éolien en construction au large de l'Angleterre.



En Allemagne, le gestionnaire de réseau de transport Amprion a passé commande de deux gros transformateurs de puissance de 340 MVA. Ils seront livrés au premier trimestre 2023 et contribueront à fournir de l'inertie et de la puissance réactive pour une plus grande stabilité du réseau, souligne GE.



Enfin, au Nigéria, MBH Power, a acheté sept autotransformateurs et deux transformateurs de puissance afin de répondre à la demande croissante d'électricité du Nigeria. Les livraisons sont prévues pour octobre 2022.



'Ces récents contrats témoignent du besoin croissant de nos clients pour nos nos transformateurs de puissance', résume GE.



